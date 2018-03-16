Национальный банк Украины не считает текущие колебания гривни на валютном рынке Украины существенными.



«У нас плавающий курс», - сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий, отвечая на вопрос о возобновлении снижения курса гривни на текущей неделе после непрерывного укрепления предыдущие два месяца, сообщает УНИАН.

По словам Чурия, колебания курсов в таких пределах не являются экстраординарными, а фундаментальные факторы для валютного рынка остаются благоприятными.

В пятницу, 16 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 26,40/26,45 грн/долл.

Как сообщил дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня подешевела к доллару на 13 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,46/32,51 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4546/0,4557 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,3340 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 268 сделок на сумму 140,92 млн долл.

Напомним, 16 марта Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни к доллару на 26 копеек.