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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное дело против члена Высшего совета правосудия Алексея Маловацкого, в прошлом заместителя руководителя юридической службы кандидата в Президенты Украины Петра Порошенко. СМИ его связывают с замглавы АП Алексеем Филатовым и экс-главой АП Борисом Ложкиным.

Как сообщил изданию Новое Время Бизнес источник в НАБУ, Центр противодействия коррупции подал заявление в НАБУ по факту злоупотребления властью члена Высшего совета правосудия Алексея Маловацкого в интересах малоизвестной компании из окружения президента Петра Порошенко Аркона Газ-Енергия с целью получения неправомерной выгоды.

«Все приведенные обстоятельства указывают на то, что Маловацкий Алексей Владимирович - Член Высшего совета правосудия, будучи лицом, занимающим особое положение, совершил уголовное преступление, предусмотренное ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, и указанные в заявлении фактические обстоятельства, требующие проверки в ходе проведения досудебного расследования», - говорится в заявлении Центра противодействия коррупции, которое есть в распоряжении НВ Бизнес.

Как отмечает журналист Александр Дубинский в Facebook, Маловацкий является креатурой экс-главы АП Бориса Ложкина. 

«Плодотворная (в кавычках) работа Бориса Ложкина в администрации президента Порошенко — наконец, начала приносить ему заслуженную известность. Люди Ложкина, которые с его подачи появились в АП, становятся фигурантами уголовных разбирательств НАБУ. А эти разбирательства, в свою очередь, раскрывают нам детали теневых схем, направленных на незаконное обогащение окружения Порошенко», - отмечает журналист. 

По его словам, речь идет о решении Госгеонадра передать разрешение на добычу 1,6 млрд куб. м газа и 130 тыс. тонн конденсата малоизвестной компании Аркона Газ-Енергия в обход открытого конкурса и по заниженной в десятки раз цене.

«После чего эта компания перешла под контроль члена Высшего совета правосудия Алексея Маловацкого, против которого НАБУ сегодня возбудило уголовное дело. Права на добычу газа и конденсата оценочной стоимостью в 450 млн долларов обошлись ему в 3,5 млн гривен… В одном из расследований, я описывал еще одну схему по оформлению на Маловацкого лакомого актива. Человек Филатова должен был купить у одесских бизнесменов за 1 доллар 50% акций в фирмах, владеющих участком земли в Ильичевском порту под постройку зернового терминала», - отмечает Дубинский. 

Напомним, ранее журналисты программы Схемы сообщили, что 18 мая 2017 года, Госгеонедра передала специальное разрешение фирме Аркона Газ-Энергия без всякого аукциона. Он обошелся ей всего в 3,8 млн грн. В Укрнафте утверждают, что это в несколько десятков раз ниже рыночной цены.

Кроме того, Схемы нашли и более существенные доказательства связи Алексея Маловацкого – юриста из команды Петра Порошенко, ныне члена Высшего совета правосудия, с фирмой, получившей разрешение на добычу газа в Полтавской области.
ForUm

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