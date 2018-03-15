Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко утверждает, что ее не допрашивали в СБУ, следователь лишь взял объяснения.

Об этом она сказала в комментарии журналистам после почти трехчасового пребывания в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области.

«Луценко в очередной раз соврал. Меня вызвали в качестве свидетеля на допрос к следователю. Проводил мой опрос другой следователь. И не допрос в качестве свидетеля, а именно брал объяснения», - заявила Савченко, сообщает УНИАН.



Напомним, в четверг, 15 марта, Савченко пришла на допрос в СБУ по делу Владимира Рубана.

Перед допросом она обвинила действующую власть в провоцировании революций и ряде преступлений против граждан Украины, а после заявила, что во время своей поездки в Страсбург дала показания в юридических судебных инстанциях Европы о фактах коррупции в Украине. Также она призвала украинцев и военных свергнуть «преступную власть Порошенко».

По словам генпрокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

В Раду переданы представления на привлечение ее к уголовной ответственности.

Савченко исключили из состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.