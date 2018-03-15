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Верховная Рада назначила Людмилу Денисову уполномоченным парламента по правам человека, сообщает информационное управление Аппарата ВР.

За соответствующее решение проголосовали 280 народных депутатов.

Также на эту должность претендовал Андрей Мамалыга, однако его кандидатура набрала меньшее количество голосов.

Ранее свою кандидатуру на этот пост снял Сергей Алексеев.

Как известно, 5-летняя каденция пребывания Валерии Лутковской на должности уполномоченного ВР по правам человека завершилась 27 апреля 2017 года.
ForUm

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