Министерство иностранных дел Украины требует от телеканала Euronews исправить сюжет о визите президента РФ Владимира Путина в Крым, добавив упоминание об аннексии полуострова. Об этом в Twitter сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца.



«Euronews: ни слова о российской оккупации Крыма, нелегитимных выборах. Репортажи должны основываться на фактах», – написала она.

По словам Бецы, такой подход неприемлем. «Мы призываем Euronews исправить статью в соответствии с международными законами и стандартами», - подчеркнула она.

@euronews: Not a word about Russian occupation of Crimea, illegitimate elections. Reporting should be based on facts pic.twitter.com/Psp4eaK6xD — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 15 березня 2018 р.

Напомним, это уже не первый случай, когда телеканал Euronews снимает сюжет о Крыме, не упомянув о незаконной аннексии полуострова.

24 января Министерство иностранных дел Украины призвало телеканал указать в сюжете о военных учениях для детей из Крыма информацию об оккупации полуострова. После этого телеканал внес изменения в свой сюжет.