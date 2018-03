Министерство иностранных дел Украины требует от телеканала Euronews исправить сюжет о визите президента РФ Владимира Путина в Крым, добавив упоминание об аннексии полуострова. Об этом в Twitter сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца.



«Euronews: ни слова о российской оккупации Крыма, нелегитимных выборах. Репортажи должны основываться на фактах», – написала она.

По словам Бецы, такой подход неприемлем. «Мы призываем Euronews исправить статью в соответствии с международными законами и стандартами», - подчеркнула она.

@euronews: Not a word about Russian occupation of Crimea, illegitimate elections. Reporting should be based on facts pic.twitter.com/Psp4eaK6xD