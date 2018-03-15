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Министерство иностранных дел Украины требует от телеканала Euronews исправить сюжет о визите президента РФ Владимира Путина в Крым, добавив упоминание об аннексии полуострова. Об этом в Twitter сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

«Euronews: ни слова о российской оккупации Крыма, нелегитимных выборах. Репортажи должны основываться на фактах», – написала она.

По словам Бецы, такой подход неприемлем. «Мы призываем Euronews исправить статью в соответствии с международными законами и стандартами», - подчеркнула она.

Напомним, это уже не первый случай, когда телеканал Euronews снимает сюжет о Крыме, не упомянув о незаконной аннексии полуострова. 

24 января Министерство иностранных дел Украины призвало телеканал указать в сюжете о военных учениях для детей из Крыма информацию об оккупации полуострова. После этого телеканал внес изменения в свой сюжет. 
ForUm

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