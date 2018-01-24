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Министерство иностранных дел Украины призвало телеканал Euronews указать в сюжете о военных учениях для детей из Крыма информацию об оккупации полуострова.  

Об этом написала в Twitter спикер ведомства Марьяна Беца.

 


 

 

«Сообщения должны основываться на фактах. Крым незаконно оккупировала Россия. Призываю Euronews исправить материал в соответствии с законом», - отметила Беца.

Телеканал Euronews снял сюжет о военных учениях для детей из Крыма, не упомянув о незаконной аннексии полуострова. 

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал сюжет «промываниям мозгов». «Ни слова о незаконной аннексии Крыма», - написал дипломат в своем Twitter.

 
ForUm

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