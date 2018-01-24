Министерство иностранных дел Украины призвало телеканал Euronews указать в сюжете о военных учениях для детей из Крыма информацию об оккупации полуострова.

Об этом написала в Twitter спикер ведомства Марьяна Беца.

Reporting should be based on facts. Crimea is illegally occupied by Ru. Urge @euronews correct article accord to law https://t.co/0RiykzOL9F — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 24 января 2018 г.





«Сообщения должны основываться на фактах. Крым незаконно оккупировала Россия. Призываю Euronews исправить материал в соответствии с законом», - отметила Беца.



Телеканал Euronews снял сюжет о военных учениях для детей из Крыма, не упомянув о незаконной аннексии полуострова.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал сюжет «промываниям мозгов». «Ни слова о незаконной аннексии Крыма», - написал дипломат в своем Twitter.