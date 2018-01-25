Телеканал Euronews внес изменения в свой сюжет об обучении российскими войсками детей в Крыму, в котором не было указано о российской оккупации полуострова.

Об этом свидетельствуют обновления на сайте телеканала.

На сайте указано, что «сюжет обновлено 24 января 2018 года, включая детали о российской аннексии Крыма», сообщает «Европейская правда».

Текст сюжета дополнили предложением: «Крым, который рассматривается геополитическим оплотом Москвы, был аннексирован в Украины в 2014 году - это привело к введению санкций Евросоюза и США против России за этот «нелегальный» шаг».

Напомним, телеканал Euronews снял сюжет о военных учениях для детей из Крыма, не упомянув о незаконной аннексии полуострова.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал сюжет «промываниям мозгов». «Ни слова о незаконной аннексии Крыма», - написал дипломат в своем Twitter.

Министерство иностранных дел Украины призвало телеканал указать в сюжете о военных учениях для детей из Крыма информацию об оккупации полуострова.