Интенсивное нарастание тепла в Украине ожидается с 27 марта, сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского Гидрометцентра Татьяна Адаменко.

«Пока до 26 марта интенсивного нарастания тепла не предвидится. То есть все весенние процессы, по сегодняшним данным, начнутся только с 27 марта», - приводит слова Адаменко УНИАН.

Так, в ближайшие дни (17-19 марта) выпадет много снега в северной части Украины. В частности, в Черниговской, Сумской и, возможно, в Киевской областях добавится 20-30 см снежного покрова. В этих районах ожидается самое интенсивное снижение температуры – до 10-15 градусов мороза несколько дней подряд.

Адаменко отметила, что на юге Украины также будут снегопады, минимальная температура ночью будет достигать 6 - 8 градусов мороза две-три, максимум 4 ночи.