также в разделеОбщество
15 марта. Картина дня 8
На Закарпатье расцвели шафраны 17
Украина опустилась в рейтинге счастливых стран 11
В Украине отложили отключение аналогового телевидения 25
Топ-менеджера «Ощадбанка» разоблачили на хищении 16,7 миллиона 13
Снайперы в «Украине»: Савченко заявила, что перепутала Парубия с Пашинским 82
НАБУ взялось за юриста Порошенко 65
Украина готова обменять около 20 россиян на узников Кремля 32
МИД требует от Euronews исправить сюжет о визите Путина в Крым 126
Шкиряк подозревает, что пленение Савченко было «театральным представлением» 131
ГПУ проверит конкурс по продаже лицензий на 4G 41
Медведчук верит, что нападения радикалов на храмы не поколеблют веру украинцев 29
В Варшаве считают, что за взрывом на Мемориале орлят стоит Россия 28
Суд вынес приговоры банде «днровцев», которые пытали и грабили жителей Донетчины 38
Адвокат предположил, на кого могут обменять Агеева 35
Розенблат хочет через суд выяснить, является ли «агент Екатерина» сотрудником НАБУ 37
Луценко: Савченко планировала теракт в Раде 137
НАБУ открыло материалы дела по б/у двигателям для армии 119

Интенсивное нарастание тепла в Украине ожидается с 27 марта, сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского Гидрометцентра Татьяна Адаменко.

«Пока до 26 марта интенсивного нарастания тепла не предвидится. То есть все весенние процессы, по сегодняшним данным, начнутся только с 27 марта», - приводит слова Адаменко УНИАН.

Так, в ближайшие дни (17-19 марта) выпадет много снега в северной части Украины. В частности, в Черниговской, Сумской и, возможно, в Киевской областях добавится 20-30 см снежного покрова. В этих районах ожидается самое интенсивное снижение температуры – до 10-15 градусов мороза несколько дней подряд.

Адаменко отметила, что на юге Украины также будут снегопады, минимальная температура ночью будет достигать 6 - 8 градусов мороза две-три, максимум 4 ночи.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

179
Теги