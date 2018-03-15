Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что прокуратура зарегистрирует уголовное производство и изучит вопрос о конкурсе по продаже лицензий на стандарт 4G. Об этом он сказал в сессионном зале Верховной Рады Украины.

«Я вчера получил обращение премьер-министра, основанное на депутатском запросе лидера «Радикальной партии, которое ставят под сомнение законность проведения тендера», - отметил Луценко.

Он добавил, что при подготовке тендера был проведен анализ и стартовая цена такого тендера «была совсем другой, выше, значительно выше, чем было установлено во время проведения тендера».

В то же время, отметил Луценко, насколько ему предварительно известно, «дальнейшая цена, уплаченная на аукционе, превысила порог, предусмотренный в этой записке». «Если это так, то мы вряд ли найдем возможность уголовного преступления», - сказал он, сообщает УНИАН.

Так, генпрокурор констатировал, что «мы действительно зарегистрируем уголовное производство по этому факту и тщательно все изучим». «Если будут признаки, что Государственный бюджет недополучил средства, мы, безусловно, будем действовать согласно действующему законодательству», - добавил Луценко.

В то же время, он выразил личную позицию по этому вопросу, и отметил, что считает этот тендер «неправильным еще и потому, что в условиях тендера не была исключена возможность участия в нем юридических лиц с участием российского капитала из страны-агрессора». «Я в этом случае думаю о безопасности наших офицеров, солдат, которые, к сожалению, пользуются мобильной связью под тотальным контролем, с возможным доступом, из Москвы», - подчеркнул глава ГПУ.

Напомним, 6 марта оператор мобильной связи «Киевстар» выиграл 3 лота в конкурсе на предоставление лицензий для внедрения 4G-связи (стандарт LTE), компания «Vodafone Украина» - 2 лота, компания lifecell – 1 лот, общая сумма стоимости лицензий составила 5,434 млрд гривен.

31 января Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) продала частоты для развития в Украине связи нового поколения – 4G трем ведущим операторам мобильной связи – «Киевстар», Vodafone и lifecell за 2,456 миллиарда гривен.