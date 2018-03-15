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Украина готова обменять более 20 задержанных на Донбассе и осужденных граждан России на украинцев, содержащихся в российских тюрьмах. Об этом заявила представитель Украины в Трехсторонний контактной группе, первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Ирина Геращенко.

«Что касается вопроса освобождения заложников, то украинская сторона еще раз напомнила российским участникам группы, что на Донбассе задержаны и осуждены более двадцати россиян-«ихтамнетов». Мы готовы передать их РФ в обмен на освобождение пленников Кремля, содержащихся в тюрьмах РФ, и выступаем за активизацию этого процесса», - написала она в Facebook по итогам вчерашнего заседания ТГК в Минске.

При этом Геращенко отметила, что «в этом вопросе прогресса, несмотря на все наши усилия ускорить очередную волну освобождения, пока нет».

 
ForUm

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