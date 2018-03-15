Национальный банк обнародовал методологию, по которой в 2018 году будет осуществлена ​​оценка устойчивости банков. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Оценка будет осуществляться по состоянию на 1 января и состоять из трех этапов:

1. Проверка аудиторскими компаниями качества активов банка и приемлемости обеспечения по кредитам;

2. Экстраполяция Нацбанком результатов первого этапа и оценка достаточности капитала банка;

3. Оценка НБУ достаточности капитала банка по результатам стресс-тестирования по базовому и неблагоприятным макроэкономическим сценариям. В 2018 году стресс-тестированию подлежат 25 банков.

Базовый макроэкономический сценарий основывается на публичных прогнозах Национального банка, кроме прогноза обменного курса. Прогноз изменения обменного курса, заложенный в базовый сценарий, основан на данных консенсус-прогноза.

Неблагоприятный сценарий построен на гипотетических предположениях макроэкономических показателей, которые приводят к реализации кредитного и рыночного рисков в существенных объемах. Соответственно, использованные для него макроэкономические показатели не являются прогнозом Национального банка. Они являются предположениям, которые, согласно международным практикам, должны формировать жесткий, но правдоподобный сценарий.

Подробнее с заложенными макроэкономическими сценариями, используются для стресс-тестирования в 2018 году можно ознакомиться по ссылке.

Объектами стресс-тестирования станут 25 банков. Это учреждения, которые являются крупнейшими по среднему значению двух показателей: взвешенных на риск активов и депозитов физических лиц. На них совокупно приходится 93% активов банковского сектора.

В соответствии с указанными критериями, в 2018 году это такие банки:

· Приватбанк

· Ощадбанк

· Укрэксимбанк

· Райффайзен Банк Аваль

· Альфа-Банк

· Укргазбанк

· ПУМБ

· УкрСиббанк

· Сбербанк

· Укрсоцбанк

· ОТП Банк

· Банк Пивденный

· Креди Агриколь Банк

· Проминвестбанк

· ТАСкомбанк

· ПроКредит Банк

· Кредобанк

· ВТБ Банк

· Банк Кредит Днепр

· Мегабанк

· Банк Восток

· А-Банк

· Идея Банк

· Универсал Банк

· Банк Инвестиций и Сбережений

Банки, которые по итогам оценки устойчивости будут нуждаться в капитале, должны будут до конца года разработать и выполнить программу капитализации и/или план мероприятий для поддержания или восстановления уровня капитала. Результаты оценки устойчивости будут обнародованы до конца года.

Методология проведения стресс-тестирования утверждается правлением Национального банка.

Напомним, введение в Украине ежегодной оценки устойчивости банков закреплено постановлением правления №141 от 22 декабря 2017 года.