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Исполнителем акта вандализма вблизи мемориала «Львовские орлята» на Лычаковском кладбище во Львове могут быть лица разной национальности, но заказчик один – Россия.

Об этом заявил вице-маршалок Сейма, председатель фракции правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) в Сейме Ришард Терлецкий в комментарии Укринформу.

«Даже если это совершено руками украинцев, поляков или венгров, ведь совсем недавно мы имели совершенно непонятный польско-венгерский инцидент в Украине (участие польских националистов в поджоге офиса венгерского меньшинства в Ужгороде, - ред.), который не имел никакого смысла, то несмотря на то, кто был исполнителем, известно, кто был заказчиком – Россия. Мы должны это осознавать и делать все возможное, чтобы таких инцидентов не было», - заявил Терлецкий.

По его мнению, чтобы противодействовать попыткам извне ухудшить двусторонние отношения, Польша и Украина должны стремиться к решению исторических споров, а также обращать внимание своих силовых структур на необходимость предотвращения таких провокаций, которых может становиться все больше.

«Мы надеемся, что украинская власть сможет эффективно противодействовать такого рода инцидентам», - подчеркнул вице-маршалок Сейма.

По его словам, обе страны также должны концентрировать внимание на положительных аспектах развития – экономического, туристического сотрудничества, поддержке Украины на международной арене ради дальнейшего приближения Киева в европейские структуры.

Напомним, 13 марта около 22:00 неустановленное лицо забросило на клумбу на Лычаковском кладбище возле польского захоронения – мемориала «Львовские орлята» предмет, который взорвался, предположительно – гранату РГД-5. Пострадавших нет, сооружения мемориала повреждений не получили. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.
ForUm

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