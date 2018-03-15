Генеральный прокурор Юрий Луценко внесет представление на привлечение к ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Об этом он объявил с трибуны парламента 15 марта, передает Украинская правда.

По его словам, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

«У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, вербовала, давала указания, как провести террористический акт в стенах парламента, уничтожив боевыми гранатами две ложи. Минометами (планировалось ред.) обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет», - заявил генпрокурор.

«Поэтому сегодня я как генеральный прокурор внесу в Верховную Раду представление о привлечении к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Савченко», - добавил он.

Кроме того, генпрокурор попросил нардепов безотлагательно поддержать проект закона, который давно находится на рассмотрении парламента о том, что после представления дипломатические загранпаспорта народного депутата останавливаются, «чтобы этот фигурант остался в Украине и отвечал перед украинским законом».

Луценко напомнил, что согласно регламенту есть 5 дней для получения объяснений народного депутата.

«Надеюсь, в следующую среду проведем регламентный комитет, а в следующий четверг Верховная Рада примет решение против организатора запланированного теракта», - отметил он.

В то же время генпрокурор, отвечая на реплику депутата от Оппоблока Игоря Шурмы, отметил, что не отказывается от факта поддержки в прошлом освобождения Савченко из российского плена, и отметил, что будет защищать кого-либо из московских тюрем «и даже Надежду Савченко».

«Но освобожденный заложник, даже награжденный званием Героя, должен выполнять закон», - отметил Луценко.

Напомним, народного депутата Надежду Савченко подозревают в соучастии и организации подготовки к госперевороту в Украине в деле главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

Она обвинила действующую власть в провоцировании революций и ряде преступлений против граждан Украины.