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За прошедшие сутки, 14 марта, в зоне проведения АТО не зафиксировано ни одного обстрела со стороны боевиков, сообщает пресс-центр штаба.

«Установленное с полуночи 5 марта перемирие, о чем договорилась Трехсторонняя контактная группа, за минувшие сутки соблюдалось в полной мере. Со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано обстрелов по укреплениям наших защитников», - заявили в штабе АТО.

Ситуация по всей линии разграничения сторон контролируется подразделениями сил АТО. Украинские военнослужащие строго и неуклонно соблюдают условия полного прекращения огня.

Напомним, с полуночи 5 марта на Донбассе вступило в силу новое перемирие, однако боевики продолжали обстрелы позиций ВСУ.
ForUm

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