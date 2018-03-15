Российская Федерация несет ответственность за отравление в Солсбери, притом эта страна не выполняет Международную конвенцию ООН о запрете использования химического оружия и нарушает Устав ООН. Об этом заявил представитель Великобритании в Совете безопасности ООН Джонатан Аллен во время экстренного заседания в связи с отравлением в Солсбери, сообщают Факты.

«Правительство РФ несет ответственность за попытку убийства Сергея Скрипаля и его дочери. Кроме того, еще и за то, что они подвергли опасности британских граждан в Солсбери. Это не заурядное преступление, а незаконное использование силы. Это нарушение статьи 2 Устава ООН», — заявил представитель Великобритании.

Британский дипломат отметил, что Скрипаль и его дочь были отравлены с использованием «Новичка» — нервно-паралитического газа военного назначения, который был разработан в России.

«Это не оружие, которое может произвести негосударственный субъект. Оно столь опасно, что требует самого высокого уровня лаборатории и экспертного опыта. Соединенное Королевство пришло к тому, что весьма вероятно, что российская сторона несет ответственность за этот акт. Мы увидели только два достоверных объяснения. Либо это напрямую нападение на страну со стороны России, либо Россия потеряла контроль над нервно-паралитическим газом, который сама разработала. Однако Российское правительство не предоставило объяснения о том, как этот газ мог попасть в Солсбери», — добавил представитель Совбеза ООН.

Аллен также заявил, что Россия не выполняет Конвенцию ООН об использовании химического оружия.

О виновности России в совершении преступления, которое касается использования химического оружия на территории Великобритании, заявили и США. Посол этой страны в ООН Никки Хейли заявила, что в ее стране уверены, что Россия виновата в нападении на двух человек в Соединенном Королевстве с использованием боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия. Также Хейли добавила, что в результате использования газа пострадали десятки прохожих.

«Пострадали десятки прохожих. Полицейский Ник Бейли первым прибыл на место происшествия. Он до сих пор пребывает в больнице в тяжелом состоянии. Мы молимся за жертв этого жестокого преступления. Преступление России заслуживает мер со стороны Совета Безопастности», — добавила посол. По ее словам, США проявляют абсолютную солидарность с Великобританией. «Нет других стран, у которых сильнее связи, чем США и Великобритания. Когда наши друзья в Соединенном Королевстве сталкиваются с проблемами, США всегда будут готовы их поддержать», — добавила Хейли.

Напомним, накануне, 14 марта, Великобритания призвала провести срочное совещание Совета Безопасности ООН в связи с отравлением Скрипаля.

12 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания будет готова прибегнуть к дополнительным мерам против России после вероятного отравления экс-шпиона и его дочери.

По ее словам, при отравлении Скрипаля было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа, которое производилось в России. Она отметила, что речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не будет отвечать на ультиматум Лондона.

Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после посещения торгового центра в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.