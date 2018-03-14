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Посольство РФ в Великобритании назвало решение Лондона о высылке 23 российских дипломатов неприемлемым, необоснованным и недальновидным шагом. Об этом говорится в заявлении посольства, сообщает ТАСС.

«Рассматриваем этот враждебный шаг как абсолютно неприемлемый, необоснованный и недальновидный. Вся ответственность за упадок российско-британских отношений лежит на нынешнем политическом руководстве Великобритании», - отреагировали в РФ.

В дипломатическом представительстве информировали, что «посол РФ в Великобритании Александр Яковенко был вызван в Форин офис, где ему было заявлено об объявлении 23 дипломатов «персона нон грата».

Как сообщал ForUm, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее в среду в парламенте заявила о высылке 23 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По версии британской стороны, отметила Мэй, они «являются необъявленными офицерами разведки». Им дана неделя на то, чтобы покинуть Великобританию.

12 марта, выступая в парламенте, Мэй потребовала от РФ до конца вторника представить свои объяснения по инциденту в Солсбери, предупредив, что при их отсутствии Лондон сочтет действия Москвы «противозаконным использованием силы». Россия назвала подход Лондона ультимативным и подчеркнула, что, согласно Конвенции по запрещению химоружия, Великобритания должна была официально обратиться к стране, которую подозревают в том, что она является стороной происхождения данного вещества. Согласно документу, ответ в таком случае дается в течение 10 дней.
ForUm

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