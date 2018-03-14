Журналисты установили личность «испанского диспетчера», которого массово цитировали российские СМИ на тему «украинского следа» в гибели рейса MH17.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Диспетчер Карлос, который якобы работал в киевском аэропорту «Борисполь» и писал в Twitter под псевдонимом spainbuca о том, что украинские самолеты преследовали малазийский Boeing, оказался человеком по имени Хосе Кароса Барриос Санчес. Он имеет судимости в Испании и был арестован в Румынии за мошенничество.

Напомним, после того как рейс MH17 был сбит в небе над Донбассом, российская пропаганда активно распространяла различные версии катастрофы. Одна из них основана на сообщениях «испанского диспетчера», который не только писал в Twitter, но и был показан в эфире испанского подразделения канала Russia Today за несколько месяцев до трагедии.

Авторы расследования нашли Санчеса и пообщались с ним в WhatsApp. Он утверждает, что получил в общем 48 тысяч долларов из российских источников в качестве платы за свою роль «испанского диспетчера Карлоса».

Также Санчес уверяет, что может предоставить доказательства, подтверждающие связь россиян с учетной записью @spainbuca в Twitter, а также банковские данные и записи разговоров с работниками Russia Today. Хотя он так и не предоставил их по просьбе авторов расследования. RT отрицает осуществление таких платежей.

История об «испанском диспетчере» была использована также и президентом России Владимиром Путиным и разговоре с режиссером Оливером Стоуном: глава Кремля сказал, что за катастрофой малайзийского «Боинга» над Донбассом мог наблюдать диспетчер «испанского происхождения» из аэропорта Киева, который якобы видел боевой самолет рядом с рейсом MH17.