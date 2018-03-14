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Группа лиц пыталась вмешаться в деятельность пограничников отдела «Селятино» Черновицкого пограничного отряда и освободить двух задержанных при попытке перемещения сигарет в Румынию правонарушителей, которых конвоировали в подразделение.

Как сообщает Госпогранслужба, неизвестные попытались тремя автомобилями заблокировать движение служебного авто правоохранителей.

В ходе попытки блокирования был идентифицирован ряд лиц, которые, по имеющейся информации, вероятно, причастны к противоправной деятельности.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований за совершение уголовного преступления по ч.4 ст. 345 УК, предусматривающего ответственность за угрозу или насилие относительно сотрудника правоохранительного органа в связи с его служебной деятельностью.

На место происшествия прибыли представители Национальной полиции.

В отношении задержанных мужчин составлены протоколы об административных правонарушениях за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины и злостное неповиновение представителям правоохранительных органов.  
ForUm

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