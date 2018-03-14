Приезжая в чужой город с деловым визитом, для того чтобы просто посмотреть достопримечательности на выходных или навестить друзей, любой опытный турист заблаговременно задается вопросом – где он, собственно, может остановиться, чтобы не сильно навредить бюджету, не поставить под угрозу свою безопасность и в то же время надеяться на удовлетворительный уровень комфорта.

Обычно у практичных людей, которые думают о возможной экономии, выбор сводится к двум вариантам – квартиры посуточно или хостелы.

Хостелы

Пользующийся относительной популярностью у молодежи и нетребовательных туристов вариант. Минимум комфорта, необходимость делить жилую площадь с малознакомыми или вообще незнакомыми людьми, общая кухня и санузлы – зато минимальная цена.

Справедливости ради стоит отметить, что некоторые хостелы помимо общих комнат предлагают отдельные комнаты для одного или двух гостей – но в этом случае койко-место обойдется чуть дороже.

Некоторые хостелы дополнительно предлагают платные услуги – например, пользование стиральной машиной. Базовые бытовые опции, включая душ, чайник, Wi-Fi, могут оставаться бесплатными.

Подведя итог, можно сказать, что хостел – это экономный вариант для тех, кто не притязателен к комфорту, общителен, готов к коммунальному образу жизни, просто хочет переночевать без лишних удобств.

Квартиры

Любой мегаполис предложит массу вариантов квартир для посуточной аренды – от недорогих «однушек» практически в пригороде до элитных апартаментов в центре с соответствующей ценой. Другими словами, если вы приезжаете в Харьков, Одессу, Киев квартиры посуточно найти не проблема.

Крайне рекомендуется отдавать предпочтение тем квартирам, которые сдают собственники, имеющие на руках необходимые документы для официального ведения бизнеса, способные оформить документы командированным и выдать чек.

Важно заранее позаботиться о своей безопасности – почитать отзывы о собственнике, посмотреть фото объекта и обязательно сообщить близким, по какому адресу и у кого вы планируете остановиться. Если в последний момент собственник решает вдруг заселить вас в другую квартиру – это очень тревожный знак.

Квартира – это более дорогой, но и более комфортный в большинстве случаев вариант. В квартире, в зависимости от количества комнат, могут разместиться от 2 до 10 человек. Здесь же, как правило, найдется все необходимое для длительного пребывания и отдыха, включая интернет, бытовую технику, спальные принадлежности, посуду, даже парковку в некоторых случаях. Уточнить условия следует заранее.