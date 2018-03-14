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Национальный банк Украины презентовал новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен. С 1 июля Нацбанк прекращает чеканку монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и вводит правила округления общей суммы покупки. 

Сегодня отмечается День украинского добровольца. За время проведения антитеррористической операции погибли 232 добровольца.

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов подписал приказ о запрете участия национальных сборных команд Украины в спортивных мероприятиях на территории Российской Федерации.

Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломата и аннулирует приглашение главе МИД РФ Серею Лаврову посетить страну в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 

Россия по дипломатическим каналам сообщила официальному Лондону, что не имеет никакого отношения к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Великобритания призвала провести срочное совещание Совета безопасности ООН в связи с инцидентом.

Депутаты немецкого бундестага утвердили Ангелу Меркель в должности канцлера ФРГ.

Дипломаты Венгрии не рекомендуют поездки на Закарпатье венгерским туристам на протяжении 16-18 марта, особенно в города Хуст и Ужгород.

Верховная Рада установила минимальный возраст полового совершеннолетия в 16 лет

Служба безопасности совместно с прокуратурой АР Крым блокировали подрывную деятельность участников антиукраинской сети, которая финансировалась окружением бывшего министра МВД Виталия Захарченко.

Кабинет Министров ввел монетизацию льгот на проезд всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах.

Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал российскому «Газпрому» в удовлетворении апелляционной жалобы по делу об уплате в бюджет более 171 миллиарда гривен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Один из самых знаменитых физиков-теоретиков, британский ученый Стивен Хокинг скончался в возрасте 76 лет у себя дома в Кембридже.

 Во Львове на территории Лычаковского кладбища возле польского Мемориала орлят неизвестные бросили предмет, который взорвался.

Министерство здравоохранения с 13 марта отменило ряд форм первичной учетной документации, которые потеряли свою актуальность.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что будет вынужден внести представление на нардепа Надежду Савченко, если она не явится на допрос 15 марта. Позже пресс-служба нардепа анонсировала брифинг Савченко у стен управления СБУ.
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