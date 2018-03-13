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Сборная Украины по биатлону не будет участвовать в девятом этапе Кубка мира в Тюмени, сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

Соответствующее решение, по его словам, было принято во время встречи с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Бринзаком.

«Государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций как отдельных общественных организаций. Но все правила имеют исключения. Потому что речь идет о стране-агрессоре, стране, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, не соблюдает антидопинговых правил», – написал он в Facebook.

Напомним, ранее министр призвал украинскую федерацию биатлона бойкотировать этап Кубка мира в российской Тюмени, который будет проходить 22-25 марта и станет заключительным в нынешнем сезоне.
ForUm

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