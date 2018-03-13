Украина отказалась от участия в турнирах по всем видам спорта, которые проводятся на территории Российской Федерации.

Об этом заявил президент федерации биатлона Украины, первый вице-президент Национального олимпийского комитета страны Владимир Брынзак, сообщает «Спорт Экспресс».

«Действительно, сборная Украины не приедет на этап Кубка мира по биатлону в Тюмень Я встречался сегодня с политиками, мы долго общались. В итоге приняли решение временно отказаться от участия в турнирах, проходящих в России», – подчеркнул он.

В то же время Брынзак заявил, что ему хочется, «чтобы все изменилось». «Чтобы мы снова приехали в Россию и в честной борьбе завоевывали медали. Нужно, чтобы общая политическая ситуация улучшилась, атмосфера перестала накаляться. Надеюсь, все восстановится», – заявил он.

Как ранее сообщал ForUm, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что украинская сборная по биатлону не будет участвовать в девятом этапе Кубка мира в Тюмени.