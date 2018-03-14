Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на Луганщине боевика одного из незаконных вооруженных формирований террористической организации «ЛНР», сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что уроженец города Счастье Новоайдарского района Луганской присоединился к так называемой «народной милиции ЛНР» в 2015 году как разведчик и «дослужился» до командира разведывательного отделения.

По информации СБУ, боевик решил въехать на подконтрольную украинской власти территорию для решения личных вопросов.

Оперативники спецслужбы «взяли» злоумышленника при попытке пересечения линии разграничения. Вместе с ним был задержан мужчина в форме работника полиции без соответствующих документов, который, по оперативным данным, должен был помочь террористу пройти через блокпосты.

Боевику террористической организации «ЛНР» объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Второй задержанный будет передан представителям органа досудебного расследования для определения его процессуального статуса.