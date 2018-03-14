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Президент США Дональд Трамп обнародовал сразу несколько громких кадровых решений. Рано утром 13 марта по вашингтонскому времени (после обеда по Киеву) он сообщил в Twitter об отставке госсекретаря Рекса Тиллерсона. Вместо него Госдепартамент должен возглавить нынешний директор ЦРУ Майк Помпео. А главой ЦРУ станет Джина Хаспел - первая женщина на этой должности.

Что стало причиной такой ротации? Что она изменит для Украины и мира?

Ответы на эти и другие вопросы – в статье, опубликованной в рамках партнерства ЕвроПравды с Украинской службой «Голоса Америки».

Во вторник президент США Трамп заявил об увольнении Рекса Тиллерсона с должности государственного секретаря. На самом деле об ожидаемом увольнении, без точной даты сложения полномочий, Тиллерсон сообщили еще в пятницу, но о факте освобождения он узнал из ... твита президента США, одновременно с остальным миром.

Освобождение государственного секретаря Тиллерсона пришлось на время обострения напряженности между Западом и Россией, но это не значит, что Тиллерсон лишился должности из-за Москвы.

И здесь стоит отдельно отметить, что новый государственный секретарь США Майкл Помпео жестко настроен в отношении России.

За что уволили Тиллерсона?

Из-за того, что огласка информации об увольнении Тиллерсона пришлась на пик дискуссии о возможных последствиях для России из-за отравления в Англии экс-шпиона Скрипаля, многие обозреватели поспешили предположить, что увольнение является наказанием за жесткость Тиллерсона в отношении России.

«Тиллерсона освободили после его комментариев с осуждением покушения на Скрипаля. Сенат должен задержать согласование назначения Помпео, пока данный момент не будет полностью расследован», - призвал обозреватель Адам Бликстин. «Думаю, можно сказать, что Трамп выбрал Путина вместо Тиллерсона», - твитнув Билл Кристол, противник Трампа и редактор издания Weekly Standard. «Единственная вещь, которая нравилась Трампу в Рексе Тиллерсоне, это его инициалы - RT», - пошутил с намеком на пропагандистский российский канал Russia Today Виндзор Манн, колумнист USA Today.

Таких отзывов - множество. Препятствием том, чтобы воспринимать их как отражение реальности - ряд причин.

Это сама личность Помпео и его задокументированное отношение к Кремлю, и непоследовательность тех, кто сегодня изображает увольнение Тиллерсона как реверанс Трампа в сторону Москвы.

«Первой битвой, к которой готовился Майк Помпео, была война против русских». Именно так писали о новом государственном секретаре США в New York Times накануне назначения конгрессмена Помпео на пост главы ЦРУ. «Тогда он командовал танковым взводом в Германии в конце «холодной войны» ... (Сейчас) он дал понять, что готов противостоять старому врагу Америки».

И действительно, с 1986-го по 1991-й год Помпео служил в Европе, где, как утверждает его официальная биография, «патрулировал железный занавес».

«Помпео занял гораздо более жесткую, чем президент Трамп, позицию в отношении России и предупреждал, что президент России Путин – опасный лидер», - писали о нем в 2017-м в издании Politico.

Майк Помпео вместе с другими руководителями американских спецслужб последовательно настаивает и на том, что Россия таки вмешивалась в ход выборов в США в 2016-м году, и необходимость исключить ее вмешательства в будущем. Американские СМИ неоднократно отмечали, что глава ЦРУ Трампа, относится к Москве заметно жестче, чем сам президент США.

Теперь относительно заявлений о том, что Тиллерсон «поплатился» за жесткость в отношении Москвы.

Те, кто сейчас говорят об «антироссийскости» Тиллерсона, год назад называли его «агентом Кремля».

Несмотря на то, что на посту Тиллерсон действительно продемонстрировал жесткость в отношении Москвы, она отвечала общей позиции администрации Трампа. Собственно утверждение Тиллерсона, бывшего чиновника энергетического гиганта – компании ExxonMobil, который получил от Путина орден – сопровождалось многочисленными обвинениями и в его адрес, и в адрес Трампа.

«Председатель правления Exxon Рекс Тиллерсона в должности государственного секретаря: близкий к Путину и ноль опыта в дипломатии», - заявляли о Тиллерсоне в Демократической партии США в 2016-м.

«Ведущие СМИ/демократы/дураки в январе 2017 года вопили, что назначение Тиллесорна – это подарок Путину. Теперь ведущие СМИ/демократы/дураки кричат, что освобождение Тиллерсона – это подарок Путину», - шутит по этому поводу один из сторонников Дональда Трампа, консервативный комментатор Джон Кардийо.

Итак, теорию о том, что Трамп уволил Тиллерсона за ужесточение последнего в отношении России можно, кажется, спокойно отбросить.

Так что, как Россия?

На самом деле причин для увольнения Тиллерсона довольно много.

Госсекретарь далеко не всегда разделял позицию президента, и для тех, кто следит за политикой США, это не секрет. Да и сам Трамп, собрав прессу в Белом доме во вторник, отметил, что не всегда имел общее мнение с шефом своего внешнеполитического ведомства.

Дональд Трамп не пытался представить ротацию как плановую и признал, что это - увольнение. «Мы с Рексом об этом (о возможности отставки) говорили уже долгое время. Мы понимали достаточно хорошо, но у нас были разногласия», - заявил он.

Причем в качестве примера привел вовсе не «русские» вопросы.

«Взять хотя бы иранское соглашение. Я считаю, что оно ужасное, а он думает, что оно нормальное», - заявил президент США, добавив, что хотел бы разорвать договоренность с Тегераном по ядерной программе.

«Мы (с Тиллерсон) расходились во мнениях. А вот с Майком Помпео у нас похожий процесс мышления», - подытожил он.

«Невероятная энергия, Невероятная интеллект, мы всегда на одной волне. Наши отношения очень хорошие, и это то, что мне нужно от госсекретаря», - охарактеризовал Трамп нового шефа Госдепартамента.

Для чего назначили Помпео?

Назначение Помпео, на самом деле, может быть сигналом КНДР накануне исторической встречи президента США с лидером Пхеньяна. Встречи, которая призвана привести к полному ядерному разоружению КНДР. Майкл Помпео, который является ястребом в вопросе КНДР, в свое время угрожал применением силы в отношении северокорейского режима. Поэтому его назначение на ключевую внешнеполитическую позицию может быть сигналом о том, что Вашингтон серьезно настроен добиться денуклеаризации Корейского полуострова, как невоенными, так и, в случае необходимости, военными средствами.

«Работая в ЦРУ, Помпео спокойно говорил о смене режима в КНДР. Теперь он, вероятно, будет играть большую роль в будущих переговорах с Ким Чен Ыном», - написал о Помпео журналист Washington Post Адам Тейлор.

Источник в Белом доме также сообщил информационному агентству Reuters, что назначение Помпео является частью обновления дипломатического корпуса США перед переговорами с КНДР.

«При всех недостатках Тиллерсона, он поддерживал дипломатию и был союзником министра обороны США Мэттиса относительно военной сдержанности и использования всех рычагов власти. Помпео – реальный политический ястреб (так называют сторонников силовой политики - прим. ГА). На форуме по безопасности в американской Аспене я лично слышал, как он хвастался, что «Ким Чен Ына можно лишить ядерного оружия». При этом имелась в виду не американская дипломатия», - пишет о Помпео Джо Киринчионе, американский эксперт по безопасности.

Действительно, президент США Дональд Трамп в ответ на дипломатические сигналы из Пхеньяна заявлял, что Америка готова максимально мощно двигаться как в направлении дипломатии, так и в противоположном направлении, в зависимости от того, насколько искренней окажется КНДР.

Впрочем, какими бы ни были причины увольнения Тиллерсона и назначения на новую должность «ястреба» Помпео, трудно не согласиться с тем, что то, как произошло увольнение, не добавило США авторитета.

«Когда преемник Тиллерсона будет приходить на встречи с зарубежными лидерами, его будут воспринимать, как человека, который уже завтра может быть уволен», - заявила по поводу освобождения Тиллерсона Нэнси Пелоси, лидер демократов в Палате представителей США.

Впрочем, как говорил сам Тиллерсон, президент США Дональд Трамп мало внимания уделяет церемониям и нацелен прежде всего на результат. Ради последнего президент готов без колебаний увольнять людей, которые, по его мнению, не справляются. Теперь остается подождать, принесет ли результат неожиданное увольнение Тиллерсона в очень непростое время и последующее назначение Помпео, на который у Трампа рассчитывают - денуклеаризацию КНДР.

Новый глава внешнеполитического ведомства США уже получил благословение от Линдси Грэма, авторитетного сенатора-республиканца, критика Трампа и Путина.

«Нет лучшего кандидата в госсекретари США, чем Майк Помпео. На посту директора ЦРУ Майк получил контакты во всем мире и предложил агрессивную политику по защите нашей родины. Никто не понимает угрозы, исходящей от КНДР и Ирана лучше, чем он. Одна из важнейших задач государственного секретаря - объяснить миру решение и приоритеты президента. Никто не имеет более тесных отношений с президентом Трампом, чем Майк Помпео», - заявил по поводу назначения Помпео Грэм.
Алексей Кузьменко, ForUm

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