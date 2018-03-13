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Биатлонистка Оксана Шишкова завоевала пятую золотую награду для Украины на XII зимних Паралимпийских играх. Об этом сообщает пресс-служба Национальныого паралимпийского комитета.

Спортсменка заняла первое место в биатлонной гонке на 10 км среди спортсменов с нарушением зрения.

Ранее самый молодой спортсмен украинской сборной Тарас Радь завоевал четвертую золотую медаль на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане.

11 марта в лыжных гонках на дистанции 15 км сидя победу одержал украинский спортсмен Максим Яровой, а Игорь Рептюх завоевал золотую медаль, победив в соревнованиях лыжников на 20-километровой дистанции свободным стилем.

В активе сборной 15 наград – 5 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей. В общем медальном зачете Украина поднялась на второе место.
ForUm

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