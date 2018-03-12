Украинец Игорь Рептюх завоевал золотую медаль зимней Паралимпиады-2018 в Пхенчхане, победив в соревнованиях лыжников на 20-километровой дистанции свободным стилем.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на официальный сайт Паралимпийских игр.

Игорь Рептюх показал время – 44 минуты 52,4 секунды. Ближайший преследователь - француз Бенжамин Давье - отстал от лидера на 1 минуту 56,5 секунды. Бронзовую награду завоевал представитель Норвегии – Хакон Олсруд.

Еще один украинец Сергей Романюк стал седьмым. Он преодолел дистанцию за 50 минут 44,8 секунды. Следует отметить, что для Рептюха это уже вторая награда в Пхенчхане. В первый соревновательный день в биатлонном спринте он завоевал бронзовую медаль.

Напомним, 10 марта украинцы завоевали 5 медалей Паралимпиады.

11 марта в лыжных гонках на дистанции 15 км сидя победу одержал украинский спортсмен Максим Яровой.

Теперь в активе украинцев 3 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые награды.