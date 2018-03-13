Самый молодой спортсмен украинской сборной Тарас Радь завоевал четвертую золотую медаль на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане.
Об этом сообщает пресс-служба Национального паралимпийского комитета Украины.
18-летний Тарас Радь финишировал первым в биатлонной гонке на 12,5 км среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Второе и третье место заняли спортсмены из США.
Напомним, 10 марта украинцы завоевали 5 медалей Паралимпиады.
11 марта в лыжных гонках на дистанции 15 км сидя победу одержал украинский спортсмен Максим Яровой, а Игорь Рептюх завоевал золотую медаль, победив в соревнованиях лыжников на 20-километровой дистанции свободным стилем.
Сейчас Украина занимает 3 место в медальном зачете, получив 4 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых медали.
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