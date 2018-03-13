Львову вручили награду «Молодежная столица Украины», сообщает пресс-служба горсовета.

«Это большая честь и большая ответственность, потому что это исторический момент: первая молодежная столица Украины. Мы понимаем, что от нас ожидают новых свершений. Я коротко озвучу планы, которые мы имеем на этот год. Первое – выстроить во Львове мощный молодежный центр, который будет максимально открыт для молодых людей, чтобы они креативили, думали, обменивались идеями. Молодые люди во Львове очень активны и мы сейчас работаем над финализацией локации, чтобы в этом году этот центр торжественно открыть. Второе – мы в этом году планируем провести во Львове большой молодежный форум. Мы планируем провести такое мероприятие осенью, нам нужно очень много поработать для лучшей координации между всеми городами, которые являются молодежными лидерами», - заявил мэр города Андрей Садовый.

Он отметил, что это также возможность финансовой поддержки от различных организаций.

Львов соревновался с 10 городами Украины.

«Львов - город для молодежи! Молодежь составляет около трети населения города, более 50% работников мэрии – в возрасте до 35-ти, а 73% молодых людей не желают переезжать из Львова. Львов – город для саморазвития и самореализации! 66 университетов, многочисленные мероприятия и события для молодежи в различных сферах, 107 молодежных организаций», - говорится в заявке Львова на участие в конкурсе.