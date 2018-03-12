Полицейские задержали приезжего из Астрахани, устроившего поджог стены возле входа в приемную ФСБ на улице Кузнецкий Мост в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

«Сотрудники полиции и ФСБ задержали 66-летнего жителя Астрахани, который облил горючей жидкостью стену возле входа в приемную ФСБ и устроил поджог», - сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина сообщил, что организовал поджог в знак протеста, однако комментировать свои действия более подробно отказался. При этом у мужчины изъяли плакат оппозиционного содержания. «Полицейские составили в отношении мужчины административный протокол по статье «Мелкое хулиганство», - отметил источник.

Напомнил, в ночь с 8 на 9 ноября 2015 года входную дверь здания ФСБ в Москве поджег российский художник Павел Павленский.