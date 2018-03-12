Народного депутата Надежду Савченко не было на сегодняшнем заседании политкома ПАСЕ. Об этом сообщил вице-президент ПАСЕ и глава украинской делегации Владимир Арьев.



«Все мероприятия в ПАСЕ на этой неделе – в Париже. Заседание комитетов. На политкоме Савченко сегодня не было. На Мониторинговой завтра она не приглашена (этот комитет происходит всегда in camera и без специального приглашения туда попасть невозможно). По украинским вопросам в мониторинговый приглашены только Ахтем Чийгоз и Александра Романцова на обсуждение темы защиты крымских татар», - написал он в Facebook.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежду Савченко вызвали на допрос 13 марта в связи с делом против главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

Пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко заявила, что Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ и не получала повесток или приглашений на допрос в СБУ.