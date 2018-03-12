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Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что в дискуссии с Международным валютным фондом о повышении цены на газ удастся найти «разумный баланс» на фоне решения Стокгольмского арбитража в споре между НАК «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом».

«Диалог с Фондом нужен. Принятие решений Стокгольмским арбитражем, изменение ценового паритета являются новыми обстоятельствами, которые должны быть учтены. Уверен, что Министерство финансов, которое проводит эти переговоры, и другие переговорщики приложат максимум усилий, которые позволят найти разумный баланс между необходимостью сотрудничества с кредиторами и интересами украинских домохозяйств», - приводит слова Порошенко Радио Свобода.

Он добавил, что для Украины сотрудничество с МВФ является «важным приоритетом».

Как сообщал ForUm, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

Международный валютный фонд призывает Украину повысить цены на газ до уровня рыночных.

 
ForUm

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