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Кабинет Министров предложил Международному валютному фонду повышать цену на природный газ для населения ежеквартально на 2-3% в течение полутора лет начиная с апреля 2018 года.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, знакомых с содержанием документов, методика разработана таким образом, чтобы избежать резкого повышения тарифов.

В итоге к октябрю 2019 года цена на газ должна будет вырасти, по предварительным расчетам, приблизительно на 16%.

Таким образом, правительству удастся избежать как резкого увеличения расходов на выплату субсидий, которое может быть при разовом значительном увеличении цена газа, так и рисков всплеска инфляции.

Параллельно с этим правительство подготовило и представило МВФ два варианта возложения спецобязательств (ПСО) для обеспечения газом населения и предприятия ТКЭ на 3 года - до 1 апреля 2021 года.

Первый вариант предусматривает, что компании по сбыту газа будут покупать 10,9 млрд куб.м из планируемых добыть в 2018 году 16,2 млрд куб.м газа для населения напрямую у государственной газодобывающей компании «Укргаздобыча» по действующей цене 4 942 гривен/тыс куб. м. (5 930 грн с НДС).

Оставшийся газ в объеме 5,3 млрд куб. м предлагается продавать Национальной акционерной компании «Нефтегаз Украины» для поставок предприятиям ТКЭ по такой же цене.

Однако в данном случае не учтены порядка 800 млн куб. м. газа, которые «Укргаздобыча» тратит на производственно-технологические нужды, и объем газа, который остается у партнеров «Укргаздобычи» по двум договорам о совместной деятельности.

По второму варианту «Укргаздобыча» также продает газ газоснабжающим предприятиям для населения в 2018 году в том же объеме - 10,9 млрд куб.м по такой же цене - 4 942 гривен/тыс. куб. м (5930 грн с НДС ).

Остаток газа 5,3 млрд куб. м идет уже не «Нафтогазу», а для продажи на бирже.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина и Международный валютный фонд прорабатывают вопрос изменения газовых тарифов для промышленности и населения страны.
ForUm

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