Президент Украины Петр Порошенко призвал не признавать выборы президента России в оккупированном Крыму и не восстанавливать полномочия РФ в ПАСЕ. Об этом он заявил в ходе 54-1 Мюнхенской конференции по безопасности.

«Итак, является ли нынешняя ситуация с Россией другой? Наш ответ должен быть «нет». «Нет» - признанию российских президентских выборов в оккупированном Крыму. «Нет» - восстановлению полномочий России в Парламентской Ассамблее Совета Европы. «Нет» - умиротворяющим визитам в Москву в поисках экономической выгоды для ваших собственных предпочтений. «Нет» - «Северному потоку-2», который не имеет ничего общего с экономическими интересами, но является политической и энергетической экспансией России. Ни политика, ни бизнес не могут существовать отдельно от ценностей», - заявил Президент.

По его словам, это касается и спорта: «В сегодняшней политике Москвы нет места честной игре. Вот почему российский флаг не развевается на зимних Олимпийских играх 2018».

Выборы президента России запланированы на 18 марта.