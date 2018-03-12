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Представители ФСБ России вербуют украинцев, отбывающих наказание на территории РФ, для участия в войне на Донбассе. Об этом заявил начальник департамента противодействия торговле людьми Национальной полиции Украины Артем Крищенко, сообщает департамент коммуникации Министерства внутренних дел.

«По нашим источникам, украинцев, отбывающих наказание на территории соседнего государства, вербуют представители ФСБ воевать на Донбассе», – отметил он.

По словам Крищенко, им предлагают год контракта или тюремный срок.

«Согласившимся на год контракта обещают «чистые» документы и возможность вернуться в Украину», – подчеркнул он.
ForUm

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