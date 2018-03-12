Россия испытала в Сирии 210 образцов оружия, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он заявил, что Сирия дала огромный опыт Вооруженным силам РФ, передает ТАСС.

«Мы посмотрели 210 образцов оружия. Проверили вместе с сирийцами на поле боя. То, что мы посмотрели, сделали свои замечания, дополнения – это все, естественно, я уверен, в будущем сохранит жизни тем, кто придет с этим оружием воевать дальше», - сказал он.

В свою очередь, глава Ростеха Сергей Чемезов подчеркнул, что на сегодняшний день многие российские вооружения лучше, чем в Евросоюзе и США.

Ряд стран называют РФ ответственной за гуманитарную катастрофу в Сирии.

Ранее США и Германия призвали Россию прекратить участие в бомбардировке сирийской Восточной Гуты и убедить режим Башара Асада прекратить наступательные операции против гражданского населения.

24 февраля СБ ООН принял резолюцию по Сирии, согласно которой в стране должно быть введено 30-дневное перемирие с целью доставки гуманитарной помощи и эвакуации раненых. Однако гуманитарное перемирие постоянно нарушается.

В районе, который со всех сторон заблокирован правительственными войсками, находится около 400 тыс. человек, нуждающихся в срочной доставки продуктов питания и предметов первой необходимости.