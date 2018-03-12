Президент Петр Порошенко призвал направить на Донбасс послов комитета Европейского Союза по вопросам политики и безопасности. Об этом он заявил во время совместного брифинга с высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности - вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Очень большое внимание мы с госпожой Федерикой уделили деталям развертывания миротворческой миссии на Донбассе, основываясь на решениях Совета Безопасности ООН, которая будет действовать на всей оккупированной территории, включая неконтролируемый участок российско-украинской границы и будет иметь статус и формат традиционной миротворческой миссии, которая разворачивается по решению Совета Безопасности ООН», - заявил Порошенко.

Президент также сообщил, что предложил направить на эти территории еще одну миссию послов для ознакомления с реальной ситуацией в оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей и состоянием выполнения Россией ее обязательств по Минским соглашениями.

«Для ознакомления с настоящей ситуацией на Донбассе, а также чтобы увидеть воочию, как Россия выполняет свою часть обязательств по Минским договоренностям я обратился к госпоже высокому представителю с предложением отправить в ближайшее время на Донбасс вторую миссию послов комитета ЕС по вопросам политики и безопасности.. Сейчас, чтобы посмотрели, каким образом изменилась ситуация. Думаю, что это будет очень правильно», - сказал он, напомнив, что первая такая миссия имела место в сентябре 2015 года.

«Тогда убежден, что в июне в одной из европейских столиц не мелькнет даже мысль о том, чтобы ослабить секторальные санкции против Российской Федерации в случае не имплементации Минских договоренностей», - подчеркнул Глава государства.