также в разделеПолитика
ЕС не признает выборы президента России в Крыму 13
Порошенко призвал ЕС предоставить Украине оборонительное оружие 22
Регламентный комитет дал добро на арест Бакулина 22
Луценко: Бакулина нужно объявлять в розыск 29
Украина введет санкции против организаторов выборов в Крыму 33
Комитет ВР рассматривает представление Бакулина: нардеп на заседание не пришел 44
Крымские татары не будут голосовать на выборах президента РФ 96
Парубий заявляет, что у Путина хотели нанести удар по Раде 85
Могерини: ЕС готов делать больше для восстановления Донбасса 48
Совет ЕС продлил санкции против РФ за аннексию Крыма 31
ГПУ сообщила о подозрении судьям КС РФ 47
В НАТО заявляют, что не меняли политику в отношении Украины 53
Пять стран Европы подписали открытое письмо об опасности «Северного потока-2» 136
ОБСЕ усиленно мониторит ситуацию на Закарпатье из Ивано-Франковска 68
Сийярто заявил об открытии наблюдательной миссии ОБСЕ на Закарпатье 38
Могерини рассказала о плане урегулирования ситуации на Донбассе 225
«У кого из нас шизофрения?»: Собчак ответила Климкину 331
Могерини: У ЕС нет усталости от Украины 139

Президент Петр Порошенко призвал направить на Донбасс послов комитета Европейского Союза по вопросам политики и безопасности. Об этом он заявил во время совместного брифинга с высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности - вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Очень большое внимание мы с госпожой Федерикой уделили деталям развертывания миротворческой миссии на Донбассе, основываясь на решениях Совета Безопасности ООН, которая будет действовать на всей оккупированной территории, включая неконтролируемый участок российско-украинской границы и будет иметь статус и формат традиционной миротворческой миссии, которая разворачивается по решению Совета Безопасности ООН», - заявил Порошенко.

Президент также сообщил, что предложил направить на эти территории еще одну миссию послов для ознакомления с реальной ситуацией в оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей и состоянием выполнения Россией ее обязательств по Минским соглашениями.

«Для ознакомления с настоящей ситуацией на Донбассе, а также чтобы увидеть воочию, как Россия выполняет свою часть обязательств по Минским договоренностям я обратился к госпоже высокому представителю с предложением отправить в ближайшее время на Донбасс вторую миссию послов комитета ЕС по вопросам политики и безопасности.. Сейчас, чтобы посмотрели, каким образом изменилась ситуация. Думаю, что это будет очень правильно», - сказал он, напомнив, что первая такая миссия имела место в сентябре 2015 года.

«Тогда убежден, что в июне в одной из европейских столиц не мелькнет даже мысль о том, чтобы ослабить секторальные санкции против Российской Федерации в случае не имплементации Минских договоренностей», - подчеркнул Глава государства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги