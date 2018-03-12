Европейский Союз не признает результатов голосования в аннексированном Россией Крыму во время выборов президента этой страны, заявила вице-президент Европейской комиссии - высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Украина также не признает фейковые выборы и введет санкции против их организаторов.

Крымские татары не будут принимать участия в незаконных выборах 18 марта, проводимых российскими оккупантами во временно оккупированном Крыму, заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой задержали бизнесмена из самопровозглашенной «ДНР» за финансирование терроризма.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался в Москве на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

Регламентный комитет Верховной Рады дал разрешение на привлечение к ответственности, задержание и арест нардепа от «Оппозиционного блока» Евгения Бакулина. Генпрокурор Юрий Луценко считает, что Бакулина следует объявить в розыск, поскольку следствие не может установить место его нахождения, а адвокаты отказываются предоставлять эту информацию.

Президент Петр Порошенко призвал направить на Донбасс послов комитета Европейского Союза по вопросам политики и безопасности.

Совет Европейского Союза утвердил решение продлить санкции в виде замораживания активов и запрета на въезд, введенные за нарушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Генеральная прокуратура сообщила председателю и 18 судьям Конституционного суда Российской Федерации о подозрении в пособничестве в аннексии Крыма.

Служба безопасности Украины провела более 25 санкционированных обысков в разных регионах Украины у лиц, которые способствуют стране-агрессору в проведении антиукраинских акций.

Украинец Игорь Рептюх завоевал золотую медаль зимней Паралимпиады-2018 в Пхенчхане, победив в соревнованиях лыжников на 20-километровой дистанции свободным стилем.

Миссия ОБСЕ усилила мониторинг в Ужгороде в ответ на недавние события в городе и продолжит осуществлять мониторинг ситуации путем непрерывного патрулирования из Ивано-Франковска.

За прошедшие сутки во время выполнения боевых задач погиб один украинский военнослужащий, еще трое – получили ранения.

Руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали в Вильнюсе письмо с предостережением об опасности газопровода «Северный поток-2» для стран ЕС. Ранее этот документ уже подписали в Украине и Молдове.

Внефракционного нардепа Надежду Савченко вызвали на допрос 13 марта по делу в отношении главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, однако сегодня она покинула территорию Украины. Пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко заявила, что Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ и не получала повесток или приглашений на допрос в СБУ. Вице-президент ПАСЕ и глава украинской делегации Владимир Арьев сообщил, что Савченко не было на заседании комитета.

По результатам торгов 12 марта доллар опустился ниже еще одной психологической отметки – 26 гривен за единицу американской валюты.