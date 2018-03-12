На праздники в результате драки военнослужащего 28-й отдельной механизированной бригады с группой гражданских лиц погиб 19-летний парень.
Инцидент произошел вне пределов воинской части, сообщила пресс-служба бригады в Facebook.
«30-летний Игорь, солдат, военнослужащий механизированного подразделения, по месту постоянного проживания в компании боевого товарища и жены праздновал свой день рождения. Группа подвыпивших парней в возрасте от 18 до 20 лет спровоцировала драку с военными. В результате этого 19-летний Дмитрий получил ножевые ранения и по дороге в больницу умер от потери крови», – говорится в сообщении
Продолжается следствие.
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