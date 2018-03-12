Вице-президент Европейской комиссии - высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявляет, что Евросоюз готов делать больше в направлении восстановления Донбасса. Об этом она заявила на совместном брифинге с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве.



«Мы также обсудили с премьер-министром ситуацию на востоке Украины. Хочу подчеркнуть, что мы поддерживаем полное внедрение Минских соглашений. Также во время нашей встречи мы отметили ответственность России в этом вопросе, и как вы знаете, санкции ЕС напрямую связаны с полным выполнением Минских соглашений», - сказала Могерини, сообщает УНИАН.

«Мы как ЕС готовы делать больше в плане реконструкции этого региона, однако в первую очередь мы хотим направить наши усилия на полное выполнение Минских соглашений», - подчеркнула она.

Кроме того, Могерини заявила, что ЕС и в дальнейшем будет поддерживать Украину, в частности, в вопросе территориальной целостности и суверенитета.

Напомним, ранее Могерини заявила, что именно Минские договоренности является планом урегулирования ситуации на востоке Украины.