также в разделеМир
Шойгу: Россия испытала в Сирии 210 образцов оружия 13
«Несет пургу»: Песков ответил на критику Путина 29
За 7 лет войны в Сирии погибли более 350 тысяч человек 11
В Москве скончался Олег Табаков 74
СМИ: Британия готова официально обвинить РФ в отравлении Скрипаля 68
Авиакатастрофа в Катманду: погибли 40 человек 110
Число жертв крушения вертолета в Нью-Йорке увеличилось до 5 человек 26
Путин в 2014 году отдал приказ сбить пассажирский самолет 215
Маск анонсировал испытание нового космического корабля для полета на Марс 59
В Нью-Йорке вертолет упал в реку, погибли 2 человека 32
В Иране пассажирский самолет врезался в гору, погибли 11 человек 36
Си Цзиньпину разрешили пожизненно быть президентом Китая 52
Трамп назвал условия для отмены пошлин на сталь и алюминий 64
«Самый презираемый бизнесмен» в США получил 7 лет тюрьмы 115
В Белом доме назвали условия встречи Трампа с Ким Чен Ыном 296
Суд отказался освободить единственного кандидата на пост главы Каталонии 43
Путин: США не скрывают вмешательства в выборы РФ 84
Трамп утвердил импортные пошлины на сталь и алюминий 64

В Катманду (Непал) во время посадки разбился самолет авиакомпании US-Bangla Airlines, пострадали 17 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкойна The Kathmandu Post.

Авария произошла сегодня, 12 марта, в международном аэропорту Tribhuvan International Airport (TIA).

Секретарь министерства туризма Непала Суреш Ачарья заявил, что были спасены 17 травмированных пассажиров. Их направили в разные больницы. Руководство TIА опасается, что кто-то из пассажиров мог погибнуть. Спасательная операция продолжается.

В свою очередь, пресс-секретарь TIА Прем Нат Тхакур сообщил, что самолет загорелся после того, как он во время посадки съехал с взлетно-посадочной полосы и врезался в футбольную площадку вблизи аэропорта.
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

103
Теги