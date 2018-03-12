В Катманду (Непал) во время посадки разбился самолет авиакомпании US-Bangla Airlines, пострадали 17 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкойна The Kathmandu Post.

Авария произошла сегодня, 12 марта, в международном аэропорту Tribhuvan International Airport (TIA).

Секретарь министерства туризма Непала Суреш Ачарья заявил, что были спасены 17 травмированных пассажиров. Их направили в разные больницы. Руководство TIА опасается, что кто-то из пассажиров мог погибнуть. Спасательная операция продолжается.

В свою очередь, пресс-секретарь TIА Прем Нат Тхакур сообщил, что самолет загорелся после того, как он во время посадки съехал с взлетно-посадочной полосы и врезался в футбольную площадку вблизи аэропорта.

