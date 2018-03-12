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Количество погибших в результате катастрофы вертолета в Нью-Йорке увеличилось до пяти человек, сообщили в понедельник, 12 марта, в полиции города.

Ранее сообщалось о 2 погибших.

Пилот вертолета выжил и смог самостоятельно из него выбраться. Сейчас он находится в больнице, сообщает DW.

Вертолет Eurocopter AS350 упал в пролив Ист-Ривер еще накануне вечером. Свидетели рассказали, что он внезапно упал в воду и быстро утонул. На месте аварии работали спасательные катера и водолазы.

Вертолет выполнял частный рейс, организованный для проведения фотосъемки. Он принадлежит компании Liberty Helicopters, которая осуществляет чартерные и туристические рейсы. Причины аварии выясняются.
ForUm

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