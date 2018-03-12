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Президент России Владимир Путин заявил, что в 2014 году он отдал приказ сбить самолет в день открытия Олимпийских игр в Сочи, на борту которого, по имеющейся тогда информации, находилась бомба.

В двухчасовом документальном фильме «Путин» глава российского государства рассказал журналисту-пропагандсту Андрею Кондрашову о телефонном звонке от сотрудников службы безопасности о захвате самолета, который летел из Харькова в Стамбул. Захватчики самолета требовали посадки в Сочи, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters. 

«Мне доложили: самолет, который летит из Украины в Стамбул, захватили, похитители требуют посадки в Сочи», – рассказал президент России в фильме.

Речь идет о самолете Boeing 737-800 турецкой авиакомпании Pegasus Airlines. Тогда, как говорится в фильме, пилоты сообщили, что у одного из пассажиров была бомба. Путин рассказал, что он обратился за советом к сотрудникам службы безопасности, которые ему сообщили, что план действий по чрезвычайным ситуациям требует, чтобы самолет был сбит. »Я сказал им: действуйте согласно плану», – говорит российский президент.

Вскоре выяснилось, что информация была ложной: пассажир, угрожавший взрывом, был пьян.

 
ForUm

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