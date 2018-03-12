В Тячевском районе Закарпатской области на автодорогу областного значения сошел селевой поток и каменная порода, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что 12 марта в 07:25 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение, что на автодороге областного значения Тячев-Усть-Черная-Дубовое (между населенными пунктами Нересница и Ганичи Тячевского района) произошел сход селевого потока и каменной породы на дорожное покрытие протяженностью около 10 м. Как следствие, на данном участке было ограничено движение автомобильного транспорта.

В настоящее время на месте происшествия работают три единицы техники филиала «Тячевского райавтодора» и одна автоцистерна от местной пожарной команды с. Нересниця.

В 8:35 последствия сдвига с дорожного полотна частично расчищены.

В настоящее время дорожники работают над удалением с дорожного покрытия каменных глыб.

Погибших и травмированных на данном событии нет.