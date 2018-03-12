В Организации Североатлантического договора объясняют, что появление Украины в списке стран-аспирантов не означает изменение политики Альянса в отношении страны, а является лишь адаптацией информации к существующей действительности. Это в комментарии объяснил официальный представитель Альянса.

«Мы видели сообщения, предполагающие, что произошло изменение политики НАТО или было принято решение. Конечно, никакого изменения в политике НАТО нет. Наша политика остается такой же», - подчеркнул он, сообщает УНИАН.

«Но были изменения в политике Украины, что нашло отражение на сайте. Мы просто адаптировали информацию сайта к существующей действительности», - пояснил представитель НАТО.

В этой связи представитель Альянса обратился «с просьбой разъяснить это коллегам и внести соответствующие изменения в информацию».

Напомним, НАТО предоставил Украине статус страны-аспиранта.