также в разделеПолитика
ЕС не признает выборы президента России в Крыму 13
Порошенко призвал ЕС предоставить Украине оборонительное оружие 22
Регламентный комитет дал добро на арест Бакулина 22
Луценко: Бакулина нужно объявлять в розыск 30
Украина введет санкции против организаторов выборов в Крыму 33
Комитет ВР рассматривает представление Бакулина: нардеп на заседание не пришел 45
Порошенко призвал отправить на Донбасс миссию послов ЕС 28
Крымские татары не будут голосовать на выборах президента РФ 98
Парубий заявляет, что у Путина хотели нанести удар по Раде 85
Могерини: ЕС готов делать больше для восстановления Донбасса 49
Совет ЕС продлил санкции против РФ за аннексию Крыма 31
ГПУ сообщила о подозрении судьям КС РФ 47
Пять стран Европы подписали открытое письмо об опасности «Северного потока-2» 137
ОБСЕ усиленно мониторит ситуацию на Закарпатье из Ивано-Франковска 68
Сийярто заявил об открытии наблюдательной миссии ОБСЕ на Закарпатье 38
Могерини рассказала о плане урегулирования ситуации на Донбассе 225
«У кого из нас шизофрения?»: Собчак ответила Климкину 331
Могерини: У ЕС нет усталости от Украины 139

В Организации Североатлантического договора объясняют, что появление Украины в списке стран-аспирантов не означает изменение политики Альянса в отношении страны, а является лишь адаптацией информации к существующей действительности. Это в комментарии объяснил официальный представитель Альянса.

«Мы видели сообщения, предполагающие, что произошло изменение политики НАТО или было принято решение. Конечно, никакого изменения в политике НАТО нет. Наша политика остается такой же», - подчеркнул он, сообщает УНИАН.

«Но были изменения в политике Украины, что нашло отражение на сайте. Мы просто адаптировали информацию сайта к существующей действительности», - пояснил представитель НАТО.

В этой связи представитель Альянса обратился «с просьбой разъяснить это коллегам и внести соответствующие изменения в информацию».

Напомним, НАТО предоставил Украине статус страны-аспиранта.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

53
Теги