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Сегодня, 12 марта, в связи с оттепелью и осадками ожидается продолжение повышения уровней воды в реках на западе Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), Прута и Сирета (Ивано-Франковская, Черновицкая области) – уровень воды может подняться на 0,5-1,5 м;

На левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) на 0,1-0,6 м,

на участке Днестра Галич-Залещики на 0,5 - 1,0 м, на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,3 - 1,0 м, местами возможен выход воды на заводь.

Ожидается дальнейшее ослабление ледовых явлений, местами ледоход. Возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды на горных притоках Днестра и на участке Днестра Залещики - верховье Днестровского водохранилища.

12 марта на реке Ворона возле Тисменицы (Ивано-Франковская обл.) ожидается дальнейшее продолжение подъема уровня воды на 0,5-1,2 м, выход воды на пойму с возможным превышением отметки начального затопления зданий.
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