Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля полиции охраны произошло сегодня, 10 марта, в Киеве на перекрестке улиц Жмаченко и Корнатовского.

Как сообщил в эфире 112 Украина заместитель начальника столичного управления полиции охраны Виктор Веклич, в результате ДТП трое правоохранителей получили тяжелые травмы.

«У одного из них – закрытая травма грудной клетки, у двоих – закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга», - сказал он.

Также сообщается о двух пострадавших гражданских. Все пятеро на данный момент госпитализированы.

По словам представителя полиции, предварительно установлено, что водитель автомобиля Hyundai, который врезался в служебный автомобиль полиции охраны, был пьяным.

Напомним, глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что сегодня ночью одновременно в Киеве и Ривном получили травмы во время несения службы пятеро полицейских.