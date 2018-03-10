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Президент Петр Порошенко выразил благодарность НАТО за твердую позицию поддержки Украины и подчеркнул, что одним из ключевых приоритетов национальной безопасности нашего государства является достижение критериев членства в Альянсе.

«Приветствую важное, долгожданное и логическое решение НАТО повысить уровень амбиций Украины относительно Альянса», - написал Порошенко в Facebook.

«Это стало признанием реального состояния наших отношений с НАТО. Именно об этом шла речь во время моей последней встречи с генеральным секретарем НАТО в Мюнхене, а также недавней телефонной беседы с вице-президентом США», - отметил он.

«Наша следующая амбиция – План действий по членству (ПДЧ) для Украины. Именно этому было посвящено мое письмо Столтенбергу (генеральный секретарь НАТО, - ред.) в феврале 2018 года, где, со ссылкой на статью 10 Договора об учреждении НАТО, мной было официально зафиксировано стремление Украины стать членом Альянса», - подчеркнул Глава государства.

«Тихая дипломатия по продвижению наших принципиальных позиций, о чем договорились с нашими партнерами, дает свои весомые результаты», - отметил Порошенко, добавив: «Уверенно движемся вперед».

Напомним, НАТО предоставил Украине статус страны-аспиранта.
ForUm

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