В середине марта в Украину вернутся морозы, уже в начале следующей недели ожидается незначительное похолодание, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«10-11 марта по нашей территории будут проходить атмосферные фронты, поэтому и везде периодические или мокрый снег, или дождь, или туман, или ледяной дождь, или крупа. Все эти ранневесенние атмосферные осадки будут чередоваться с просто облачной погодой», - написала она в Facebook.

Практически по всей Украине остаются туманы, на севере и востоке – местами гололед.

На дорогах заплатами – гололедица.

Ветер западного, северо-западного направления, 3-8 м/с.

Температура воздуха в течение выходных, 10-11 марта, днем ​​составит 1-4 градуса тепла, на западе + 5 – + 11, на юге + 7 – + 13, на северо-востоке около нуля.

В Киеве в субботу-воскресенье – влажная погода с периодическими небольшими осадками, днем ​​в пределах + 2 – + 5 градусов, ночью около нуля. В ночь на 11 марта возможны до -2-5 градусов мороза.

По словам синоптика, в Украине, кроме западной части, в течение 17-19 марта ожидается временный морозный реванш.