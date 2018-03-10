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Задержанный руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан является марионеткой, его задержание – это только начало, заявил в эфире 5 канала заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука.

«Я не сомневаюсь, что Рубан – это пешка. Медийный персонаж, не более. Вот просто создано медийное лицо человека. А сам по себе этот человек – ноль полный. Это как марионетка, которой управляют другие. Хочу верить в то, что за те месяцы, пока продолжалась эта спецоперация, отслежены все его связи и вертикальные, и горизонтальные. И я имею определенные обоснованные надежды, что это только начало операции. Продолжение следует. И можно только представить, в каком состоянии находится все это отродье», - сказал Тука.

На вопрос, как много может Рубан знать, Тука сказал: «Это зависит от того, какие у него были связи. Я этого не знаю. Он 100% знал, потому что вез не для себя. И я никогда не поверю, что он сам пытался совершить такие террористические акты. Это действовала группа людей, и не просто террористы, как мы их себе представляем. Там есть и политическое крыло, политическая группировка, потому что все эти дальнейшие действия, они должны быть кем-то управляемые, должны были привести к каким-то управляемым последствиям. Разрабатывают обычно определенные сценарии поведения общества, как надо правильно подводить общество к тем или иным реакций».

Как сообщал ForUm, глава Центра освобождения пленных Владимир Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения в зоне АТО.

Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.

Он отрицает все обвинения.  

9 марта суд арестовал Рубана на 60 суток без права залога.
ForUm

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