Североатлантический альянс признает стремление Украины к обретению полноценного членства в этой организации.

Об этом сообщает официальный сайт альянса в разделе, посвященном расширению НАТО, передает Европейская правда.

«На данный момент четыре страны-партнера задекларировали свое стремление (aspirations) к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония, а также Украина», - говорится в сообщении.

Также на этой странице содержится объяснение о статусе «страны-аспиранта» (Aspirant country), под который отныне подпадает Украина. «Страны, которые задекларировали интерес в присоединении к Альянсу, сначала получают приглашение присоединиться к Интенсифицированному диалогу с НАТО по их стремлению к членству и связанным с этим реформам», - говорится в пояснении.

Заметим, до сих пор в Альянсе отказывались официально признать стремление Украины к приобретению членства в НАТО. До вчерашнего дня на сайте НАТО утверждалось, что Украина «не имеет формальных устремлений к членству». После обострения украинско-венгерских отношений изменения этого статуса стало еще сложнее добиться.

По информации издания, этот вопрос поднимался также на переговорах президента Порошенко и генсека Столтенберга в феврале. Тогда же в Альянсе нашли официальные объяснения того, почему альянс не дает Украине новый статус.

Однако поздно вечером в пятницу официальный сайт альянса обновил страницу «расширение», добавив Украину в список «стран-аспирантов».

Также был обновлен раздел сайта, посвященный Украине. В него «задним числом» добавили блок о решении Верховной Рады от 8 июня относительно членства в НАТО как стратегической цели Украины. До сих пор он отсутствовал на сайте Альянса.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе пояснила, что в пятницу состоялись ее переговоры по этому поводу с заместителем Генсека НАТО Роуз Геттемюллер. По итогам этих переговоров в Альянсе согласились признать решение Украины.

«От признания амбиций - к членству долгий путь (состоящий из) прежде всего внутренней работы, но мы можем его успешно пройти, если будем целенаправленно менять страну в соответствии с демократическими, социальными, экономическими, политическими и, конечно, военными принципами и подходами НАТО», - отметила вице-премьер.



